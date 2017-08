UIT! Jong en oud geniet van 'Nog Harder' in Lopik

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zondag 6 augustus 2017, 17:30 uur

Foto: RTV Utrecht / Caroline Geijsman

LOPIK - Meer dan 230 trucks staan dit weekend te glimmen op recreatieterrein Salmsteke in Lopik. UIT! was bij de 17de editie van een van de populairste truckersevenementen van Europa.



Op de Lekdijk was het vrijdag bij aanvang van het evenement druk. Vrachtwagens en duizenden bezoekers kwamen af op de mooiste trucks van Europa.



Het mooie weer trekt bezoekers uit het buitenland naar het evenement. Naast vrachtwagens bewonderen kunnen bezoekers ook feesten in de tent en 's avonds genieten van de lichtshow. Alle 230 trucks laten zien wat ze in huis hebben door alle lampjes aan te zetten. U ziet dat ook in onze UIT!-aflevering over het evenement (zie de video).



