Dode gevonden in flat Veenendaal

zondag 6 augustus 2017, 16:08 uur

Foto: GinoPress

VEENENDAAL - In een flat in Veenendaal is een lichaam gevonden. Het lichaam ligt in een woning op de zesde verdieping van het gebouw aan het Prins Willem Alexander Park.



De politie doet onderzoek en wil nog niets zeggen over de identiteit van de persoon en hoe die om het leven is gekomen.



In de woning was ook een hond aanwezig, die overgebracht is naar een pension.



