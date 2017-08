Schippers in tweede tijd naar WK-finale

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 6 augustus 2017, 20:21 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Dafne Schippers heeft zich geplaatst voor de finale van de 100 meter, op het WK atletiek in Londen.



De Utrechtse sprintte in de halve finale in een tijd van 10,98 naar de tweede plaats.



Eerste werd Marie-Josée Ta Lou, die een tijd klokte van 10,87. De atlete uit Ivoorkust was ook in de series al sneller. De finale is later vanavond.



