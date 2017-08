Man zwaargewond na val op Utrechtse Rubicondreef

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zondag 6 augustus 2017, 21:22 uur

Een trauma-arts landt voor assistentie Foto: Michiel van Beers

- Op de Rubicondreef in Utrecht Overvecht is een man zwaargewond geraakt na een val van een balkon. Hij viel van twee hoog op de achterkant van een geparkeerde auto.



Vanwege de ernst van de verwondingen landde een trauma-arts met een helikopter. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens de politie lijkt het op een ongeluk. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor een misdrijf, laat een woordvoerder weten.



Wel is een gebied op de Rubicondreef door de politie afgezet voor onderzoek.



