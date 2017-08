Sneijder voetbalt komend seizoen voor Nice

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 06:40 uur

Wesley Sneijder kwam zondagmiddag in Nice aan. Foto: OGC Nice, screenshot YouTube

UTRECHT - Wesley Sneijder vervolgt zijn loopbaan bij het Zuid-Franse OGC Nice. De Utrechter zat zonder club sinds zijn vertrek bij het Turkse Galatasaray. Nice meldt dat het een akkoord heeft bereikt met de middenvelder.



De 33-jarige recordinternational van Oranje wil veel aan spelen toekomen om zijn plaats in het Nederlands elftal te behouden. Dat speelt eind deze maand al tegen Frankrijk in de WK-kwalificatie. Zondagmiddag reisde Sneijder naar Nice om de transfer af te ronden. Daarvoor moet hij nog wel medisch gekeurd worden.



FC Utrecht probeerde de Ondieper deze zomer te verleiden om in zijn stad te komen spelen, maar dat bleek een onhaalbare kaart. Mogelijk kiest Sneijder na het WK in Rusland voor een avontuur in de Verenigde Staten. Hij werd afgelopen maand veelvuldig in verband gebracht met LA Galaxy, maar voor bondscoach Dick Advocaat van Oranje is het belangrijk dat zijn tweede aanvoerder voorlopig nog op een hoger niveau blijft voetballen.



Nice schakelde afgelopen week Ajax uit in de derde voorronde van de Champions League. Na een 1-1 voor eigen publiek speelde de ploeg met 2-2 gelijk in Amsterdam.



