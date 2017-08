Huldiging Oranje Leeuwinnen: kom met ov en spring niet in de gracht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 07:51 uur

Park Lepelenburg stroomt vanmiddag vol voor de huldiging van Oranje. Foto: RTV Utrecht / Marije Drenth

UTRECHT - Bezoekers van de EK-huldiging in Utrecht krijgen het dringende advies om vanmiddag met het openbaar vervoer te komen en tassen zoveel mogelijk thuis te laten. De gemeente waarschuwt dat park Lepelenburg is afgesloten voor verkeer en dat parkeren in de omgeving erg lastig wordt.



Verkeersinformatiedienst VID verwacht bovendien dat het op de wegen rond de stad druk zal worden. De gemeente zet op de looproutes vanaf Utrecht Centraal en Utrecht Vaartse Rijn vrijwilligers in die bezoekers de weg naar het Lepelenburg wijzen. Wie toch met de auto komt kan volgens de gemeente het best bij de Jaarbeurs parkeren en daar een wandeling van ongeveer een kwartier naar het park te maken.



Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht riep maandagmorgen op Radio M Utrecht iedereen op om naar het Lepelenburg te komen. De stad huldigt daar de voetbalvrouwen die Nederland gisteren Europees kampioen maakten. Het feest is vanaf 18.45 uur ook rechtstreeks bij RTV Utrecht te volgen op tv, radio, website, app, Facebook, YouTube en zelfs Instagram.



Het park gaat om 16.30 uur open voor het publiek. Na een programma met optredens van diverse artiesten worden de kampioenen in een boot over de Stadsbuitengracht gevaren. De boottocht begint om 19.00 uur bij de Sterrenwacht en duurt ongeveer een kwartier. Rond 19.20 uur worden de Oranje Leeuwinnen op het podium verwacht, waar ze circa twintig minuten worden toegejuicht. Het programma gaat dan nog door tot ongeveer 20.30 uur.



Bij de ingang van het Lepelenburg vindt uit veiligheidsoverwegingen een tassencontrole plaats. Om wachtrijen te voorkomen verzoekt de gemeente daarom geen rugzakken of tassen mee te nemen. Grote rugzakken, weekendtassen en koffers zijn sowieso niet toegestaan bij de huldiging. Ook flesjes, glazen, blikjes, stokken, vuurwerk en wapens zijn verboden. Spandoeken zonder stokken zijn toegestaan, zolang de tekst erop niet discriminerend of kwetsend is.



In het park kunnen bezoekers eten en drinken kopen met contant geld of PIN-pas. Ook zijn er tijdelijke toiletten in en rond het park aangelegd. In het park is ruimte voor 10.000 supporters. Wie wil uitwijken kan ook op het plein voor het Spoorwegmuseum terecht. Daar staat een groot scherm opgesteld.



Burgemeester Van Zanen roept het publiek op om vooral te genieten. Hij "ontraadt" enthousiaste supporters om in de singel te springen. "Juich de meiden toe, het gaat om hen. Ze hebben met elkaar een geweldige prestatie geleverd."



Utrecht was tijdens het EK een van de zeven speelsteden in Nederland. In Utrecht begon Oranje het toernooi op zondag 16 juli met een zege van 1-0 op Noorwegen. Gisteren werden ze kampioen door de andere finalist Denemarken met 4-2 te verslaan.



