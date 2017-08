Onderzoek naar beeld Jan van Nassau in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 10:04 uur

Foto: RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel

UTRECHT - De gemeente Utrecht doet vandaag onderzoek bij het beeld van Jan van Nassau op het Domplein. De gemeente wil graag weten hoe de fundering van het standbeeld eruitziet.



Utrecht is van plan het beeld te verplaatsen. Na de herindeling van het Domplein staat Jan van Nassau wat verloren. Bovendien staat het beeld midden in de contouren van de Kruiskapel, die in het wegdek worden aangegeven.



LASTIGE KLUS

De sokkel van het beeld bestaat uit massief steen en dat maakt hem topzwaar. Vandaag zal de fundering bloot gelegd worden om hem te bekijken. Hoe die eruitziet is een groot raadsel.



Een medewerker van de gemeente liet weten dat ze alleen beschikken over een paar vage foto's uit waarschijnlijk de jaren 30.





