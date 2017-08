Mannen uit Woerden gepakt voor bedrijfsinbraak Friesland

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 10:32 uur

Foto: ANP

WOERDEN - Twee Woerdenaren zitten vast voor een inbraak in Friesland. De verdachten van 31 en 39 jaar oud zouden vannacht hebben toegeslagen in een bedrijf in Kollumerzwaag.



Een getuige zag dat er 's nachts mensen in het gebouw op een bedrijventerrein rondliepen en waarschuwde de politie. Die kwam te laat om de inbrekers op heterdaad te betrappen, maar wist met een helikopter en een politiehond wel een verdachte aan te houden in de omgeving.



De tweede verdachte kwam aanlopen bij een geparkeerde auto die agenten inmiddels in de peiling hadden. Beide mannen zijn in de cel gezet. De auto is in beslag genomen. Of de Woerdenaren daadwerkelijk iets hebben gestolen is nog niet bekend.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht