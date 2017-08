Gestolen boot gevonden via social media

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 10:27 uur

Foto: Facebook Stephan van den Oetelaar

AMSTELHOEK - De boot die was gestolen in Amstelhoek is weer gevonden. Dat laat de eigenaar weten. De diefstal trof hem op een ongelukkig moment, omdat hij naar de Gay Pride in Amsterdam wilde varen.



De sloep werd teruggevonden bij Leimuiderbrug, mede dankzij de aandacht op social media. "Lieve mensen, mag ik u allen enorm bedanken! Dankzij uw hulp is onze boot in recordtempo teruggevonden", aldus Stephan van den Oetelaar op Facebook.



De daders zijn nog spoorloos. Inmiddels is er wel meer bekend over de vaarroute.



Van den Oetelaar: "de boot is over de Amstel, via Ouderkerk a/d Amstel, door de Nieuwe Meersluis naar Leimuiderbrug gevaren. Tussen de sluis en de vindplaats zijn het kadastrale nummer, de naam en het registratienummer van de romp van de boot verwijderd."

















-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht