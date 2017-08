Utrechter opgepakt voor plofkraak in Duitsland

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 11:24 uur

UTRECHT - In Huizen heeft de politie een 27-jarige Utrechter aangehouden. De man wordt verdacht van een plofkraak in Duitsland vannacht. Ook een 25-jarige man uit Zaandam is opgepakt.



Bij een bank in de stad Emsdetten in Noordrijn-Westfalen werd vannacht een geldautomaat opgeblazen. De daders gingen er in een snelle audi vandoor. De politie achtervolgde ze over de A1 langs Amersfoort richting Amsterdam.



De vluchtende criminelen namen de afrit Huizen en reden de bebouwde kom in. Daar kreeg de auto een lekke band. De achtervolgende agenten ramden de vluchtwagen tot twee keer toe en haalden de twee inzittenden daarna met getrokken pistool uit de auto.



De politie onderzoekt of het tweetal nog meer op de kerfstok heeft. Een woordvoerder zegt dat het nog te vroeg is om een verband te leggen met de http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1647303/krijgen-ze-hulp-zitten-ze-ondergedoken-de-gecrashte-plofkrakers-zijn-nog-voortvluchtig.html van twee plofkrakers twee weken geleden. Toen crashte de vluchtwagen van de criminelen in Utrecht, nadat ze in het Duitse Wesel een plofkraak hadden gepleegd. Die mannen zijn nog niet gevonden.



