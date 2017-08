Schipper klaar voor boottocht Oranje Leeuwinnen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 11:31 uur

Foto: Baronescharter.nl

UTRECHT - De schipper die de Oranjevrouwen naar Park Lepelenburg in Utrecht vaart, is er helemaal klaar voor. Voor de klus van vanavond wordt een grote partysloep gebruikt die van alle gemakken voorzien is.



De boot is, heel toepasselijk, knaloranje en zal sommigen bekend voorkomen. "We hebben er tijdens Koningsdag de koninklijke familie mee rondgevaren", zegt schipper Herman Timmerman. "Het is een heel speciale schip. Er is er maar één van in heel Nederland. Het is een open boot van twintig meter, waarmee je met een man of zestig kunt rondvaren."



FEEST

Park Lepelenburg gaat vanmiddag om 16.30 open. Om 19.00 uur begint de huldiging.



RTV Utrecht zendt de festiviteiten live uit op televisie en radio. Ook op internet en sociale media is er veel aandacht voor alle festiviteiten.



