Beroemd invalidenwagentje wordt niet meer gemaakt

maandag 7 augustus 2017, 12:38 uur

Foto: ANP

VEENENDAAL - Op bedrijventerrein De Compagnie in Veenendaal is vorige week het laatste exemplaar van het beroemde Canta-wagentje uit de fabriek gerold.



In 1979 begon Waaijenberg Mobiliteit met de productie van de 45-kilometervoertuigen. Inmiddels rijden er zo'n drieduizend rond in Nederland.



AMSTERDAM

Vooral in Amsterdam is de Canta populair. Daar verstrekt de gemeente het karretje aan hulpbehoevende inwoners.



De Canta mag over het fietspad en de stoep en al als je zestien jaar bent mag je erin rijden. Er zouden ook exemplaren op Marktplaats worden verkocht aan mensen die geen handicap hebben. Joyriden in de Canta is voor sommigen een bron van ergernis.



VEROUDERD

Frank Vermin, de eigenaar van Waaijenberg Mobiliteit, gaat stoppen met het maken van de karakteristieke wagentjes omdat de productie is verouderd. Maar hij hint op een vervolg: "Binnenkort volgt er groot nieuws."



