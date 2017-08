Goudvis-monument wordt onthuld in Veenendaal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 05:30 uur

Hans is bezig om de vissen weer weg te halen. Foto: RTV Utrecht

VEENENDAAL - Het blijvende aandenken aan de goudvissen-gate in Veenendaal wordt vandaag onthuld. Om 16.00 uur kan iedereen het kunstwerk aan de Brouwersgracht komen bekijken.



Het monument herinnert aan de tachtig goudvissen die in april uit de gracht gehaald moesten worden. Ondernemer Hans van Manen had ze er op eigen houtje ingegooid.



Maar natuurorganisaties wezen er later op dat dat geen goed idee is: eitjes van goudvissen kunnen in andere wateren belanden. Als dat gebeurt is dat bedreigend voor kroeskarpers.



LUDIEK

Het idee voor het ludieke monument komt van Promotie Veenendaal. Mensen konden een idee voor een kunstwerk inzenden en het beste is uitgekozen.



De feestelijke opening is langs de Brouwersgracht ter hoogte van appartementencomplex Colorant.



