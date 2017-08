UEFA akkoord: FC Utrecht - Zenit op woensdag 16 augustus

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 14:32 uur

Foto: FC Utrecht

UTRECHT - Het verzoek van FC Utrecht om de Europa League-wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg al op woensdag 16 augustus af te werken, is goedgekeurd door de UEFA.



De wedstrijd begint om 18.00 uur in stadion Galgenwaard, heeft de Europese voetbalorganisatie bekendgemaakt. Donderdag 24 augustus is de return.



COMBI MET AJAX

Aanvankelijk zou FC Utrecht op donderdag spelen, maar dat was niet te combineren met het Europa League-duel van Ajax dat dan op dezelfde dag zou zijn.



Eerst in Rusland spelen was ook geen optie omdat veel FC Utrecht-fans dan niet op tijd een visum zouden kunnen krijgen.



PLAYOFF

Inzet in het tweeluik tegen de Russische topclub is een plekje in de groepsfase van de Europa League. Eerder rekende het team van trainer Ten Hag af met Valletta uit Malta en het Poolse Lech Poznan.



