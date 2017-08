IN BEELD: De huldiging van de Oranje Leeuwinnen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 14:10 uur

Foto: RTV Utrecht / Kees Hoogendijk (Foto 1 van 11) Vlaggen op de Dom. Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 11) Alvast een mooi plekje gereserveerd. Foto: RTV Utrecht (Foto 3 van 11) Bij de toegangspoort verzamelen de fans zich... Foto: RTV Utrecht / Kees Hoogendijk (Foto 4 van 11) ... om straks vooraan bij het podium te kunnen staan. Foto: RTV Utrecht / Kees Hoogendijk (Foto 5 van 11) Het podium is er klaar voor. Foto: RTV Utrecht (Foto 6 van 11) De huldiging is vanaf 18.45 uur live te volgen op RTV Utrecht. Foto: RTV Utrecht / Kees Hoogendijk (Foto 7 van 11) De eerste fans werden al vroeg gespot. Foto: RTV Utrecht / Kees Hoogendijk (Foto 8 van 11) De sfeer zit er al goed in. Foto: RTV Utrecht / Kees Hoogendijk (Foto 9 van 11) Ook de jonge fans hebben zin in de huldiging. Foto: RTV Utrecht / Kees Hoogendijk (Foto 10 van 11) Ze staan te springen om naar binnen te gaan. Foto: RTV Utrecht / Kees Hoogendijk (Foto 11 van 11) ‹ ›

UTRECHT - Utrecht kleurt langzaam oranje in de aanloop naar de huldiging van het vrouwenvoetbalteam dat gisteren het EK won. Een verzameling van de meest feestelijke foto's.



Voor de poorten van Park Lepelenburg, waar vanavond de OranjeLeeuwinnen worden gehuldigd, hebben zich uren van tevoren al veel fans vanuit heel Nederland verzameld. Onder hen veel feestelijk uitgedoste vrouwen en meisjes die zelf ook voetballen. Er wordt gezongen en gedanst. "Dit maak je maar een keer mee", zegt een moeder tegen haar dochters.



Vier jonge vrouwen uit Zeeland werden maandagochtend al vroeg wakker. Dat terwijl ze zondag nog bij de finale in Enschede waren.

Het viertal heeft alle voorbereidingen, wedstrijden en evenementen van Oranje meegemaakt. Ze zijn trots op ons nationale elftal. "We hebben hier lang naartoe geleefd en het was heel intens", aldus Sylvanne Karelse (20).



Het feest is een mooie afsluiter. Samen met haar vriendin en teamgenoot Judith Christiaanse (21) hoopt zij maandagavond op een

mooie plek. "Je hebt Messi en Ronaldo. Maar onze helden hebben -ongeslagen - bewezen dat vrouwen kunnen voetballen. Als voetbalster voelt dat erg goed."



"Aanvallen!", klinkt het verderop. Ilona en dochter Kylie (9) lachen. Ze zaten al vroeg in de trein vanuit Zwolle. "We hopen toch een

beetje vooraan te staan."



BOOTTOCHT

De boottocht begint vanavond om 19.00 uur bij de Sterrenwacht en duurt ongeveer een kwartier. Rond 19.20 uur worden de Oranje Leeuwinnen op het podium verwacht, waar ze circa twintig minuten worden toegejuichd. Het programma gaat dan nog door tot ongeveer 20.30 uur.



UITZENDING

Het feest is vanaf 18.45 uur ook rechtstreeks bij RTV Utrecht te volgen op tv, radio, website, app, Facebook, YouTube en zelfs Instagram.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht