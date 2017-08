IJsselstein wil Oranje-leeuwin Van de Sanden huldigen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 15:09 uur

Shanice gisteravond na de gewonnen finale. Foto: ANP

IJSSELSTEIN - Als het aan de gemeente IJsselstein ligt, komt er binnenkort een huldiging voor Oranje-ster Shanice van de Sanden. De voetbalster is daar geboren.



Van de Sanden woont inmiddels in Engeland waar ze speelt voor Liverpool, maar haar familie woont nog in IJsselstein. De straat waar haar ouderlijk huis staat is al wekenlang oranje aangekleed.



De gemeente zou graag zien dat Van de Sanden erbij is op 25 augustus. Dan worden alle IJsselsteinse sporters gehuldigd die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben gepresteerd.



De 24-jarige rechtsbuiten scoorde in het openingsduel tegen Noorwegen het enige doelpunt van de wedstrijd. Haar populairiteit steeg snel, Toni Peroni maakte een EK-lied over haar.



