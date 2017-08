Politie zoekt stenengooier op badslippers na vernieling busruit

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 15:40 uur

VLEUTEN - Een groep raddraaiers heeft gisteravond de ruiten van een bus van Q-buzz ingegooid ter hoogte van winkelcentrum Vleuterweide.



De politie is op zoek naar twee of drie jongens van rond de 15 jaar oud, met een Marokkaans uiterlijk. Ze sloegen toe rond 18.35 uur. Een van hen zou zijn weggerend op badslippers, in de richting van De Tuinlanden.



Mensen die iets hebben gezien kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.



