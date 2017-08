Schaap bevrijdt zichzelf uit hekwerk in Houten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 16:11 uur

Foto: Michiel van Beers (Foto 1 van 4) Foto: Michiel van Beers (Foto 2 van 4) Foto: Michiel van Beers (Foto 3 van 4) Foto: Michiel van Beers (Foto 4 van 4) ‹ ›

HOUTEN - Een schaapje is vanmiddag vast komen te zitten in een hekwerk aan de Heemsteedseweg in Houten.



De brandweer rukte rond 14.15 uur uit om het diertje te bevrijden. Nog voor de brandweerlieden dichtbij kwamen loste het probleem zichzelf op. Het schaap schrok zo erg van alle aandacht, dat het zichzelf losrukte. De brandweer kon zonder in te grijpen terugkeren naar de post.



Het beestje raakte niet gewond.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht