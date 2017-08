IJsselsteinse buren van Shanice zijn apetrots

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 22:00 uur

IJSSELSTEIN - De bewoners van de Heer Frederikstraat in IJsselstein hebben het vandaag allemaal over het succes van Oranje-leeuwin Shanice van de Sanden. Nederland klopte Denemarken in Enschede en is voor het eerst in de geschiedenis Europees kampioen.



Buurvrouw Betty is apetrots op Shanice. Want Europees kampioen worden is niet niks. Shanice komt nog maar af en toe in IJsselstein omdat ze in Liverpool woont en speelt, maar voor Betty is ze nog gewoon haar buurmeisje.



"Mijn dochter en Shanice gingen met elkaar om en dronken hier weleens biertjes op de galerij. Ze waren allebei fan van FC Utrecht. Dat klikt dan hè."



BUURMAN MARK

De straat hangt vol met vlaggetjes, opgehangen door een buurjongen. De familie Van de Sanden is vandaag niet thuis, maar buurman Mark wel. Hij lacht als er een cameraman van de publieke omroep voorbij komt lopen. "En laatst was hier ook al Toni Peroni om een lied voor Shanice op te nemen."



SCOREND BUURMEISJE

Vol spanning keek Mark gisteren naar de wedstrijd, die in een overwinning van 4-2 eindigde. "Het is natuurlijk geweldig dat je buurmeisje gewoon Europees kampioen wordt. Ze heeft haar droom waargemaakt. Ze wilde in Utrecht scoren, in haar eigen stadsie en dat heeft ze gedaan.''



Betty kan er geen genoeg van krijgen. Ze moest de finale gisteren op haar telefoon kijken omdat ze niet thuis was, maar dat maakte het er niet minder spannend op.



Ze kijkt graag nog één keer naar de beelden als Sherida Spitse de vrije trap neemt. "Ik vind het gewoon weer spannend, schiet 'm erin!", roept Betty.



En ja hoor, de bal gaat snoeihard in de goal en buurvrouw Betty geniet voor de tweede keer. "Dat vind ik zo mooi hè, daar krijg je echt koude rillingen van hoor, als je dat zo ziet."



