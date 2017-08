Topdrukte in Lepelenburg voor huldiging, maar er is nog een beetje plek

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 17:03 uur

Duizenden mensen zijn op de been. Foto: RTV Utrecht / Kees Hoogendijk

UTRECHT - De festiviteiten rond de huldiging van de Oranje Leeuwinnen in park Lepelenburg zijn begonnen. Het is heel druk in het park, waar maximaal 12.000 mensen passen.



De gemeente meldt dat er rond 18.00 uur nog een klein beetje plek is voor extra fans.



Van 17.00 tot 19.00 uur zijn diverse optredens op het podium. Daarna maken de voetbalsters een boottocht door de singel en worden ze gehuldigd op het podium.



HITTE EN DRUKTE

Sommige bezoekers klagen dat ze uren in de rij moesten staan om bier te krijgen of om binnen te komen. Enkele mensen zijn flauwgevallen, vermoedelijk ook vanwege de hitte.



RTV UTRECHT LIVE

Vanaf ongeveer 18.45 uur is het feest live te zien op het tv- en Facebook-kanaal van RTV Utrecht. Ook op Radio M Utrecht is veel aandacht voor de huldiging.



Al vroeg in de middag kwamen de eerste Oranje-fans aan in het park. Op de Neude en naast park Lepelenburg staan twee grote schermen waarop de live-registratie van de huldiging te zien is.



De dames werden gisteravond Europees kampioen door in Enschede de Deense ploeg met 4-2 te verslaan.



