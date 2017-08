Gemeente: Lepelenburg is vol, ga naar schermen Maliesingel en Neude

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 19:11 uur

Foto: RTV Utrecht / Sabine van der Giessen

UTRECHT - Park Lepelenburg is vol. Duizenden mensen zijn op de huldiging van de Oranje Leeuwinnen afgekomen, en er kan niemand meer bij.



De gemeente vraagt bezoekers om naar de Neude of Maliesingel te gaan, daar zijn grote schermen neergezet waar mensen de huldiging live kunnen volgen. Ook is het live te zien via RTV Utrecht.



De gemeente zei vooraf dat er ruimte was voor zo'n 12.000 mensen. De huldiging duurt nog tot ongeveer 21.00 uur.



DRANK

Bezoekers van de huldiging klaagden op social media over een tekort aan drank. "Het is loei-heet en loei-druk en er is nauwelijks mogelijkheid om wat drinken te kopen. Wat is dit?", twitterde een bezoeker.



Inmiddels is bij EHBO-posten gratis water te krijgen.



BARS

"Goed georganiseerd Utrecht; 2 barren voor 12.000 mensen, waar je overigens niet met pin kunt betalen", aldus een ander. Er zijn problemen met de pin-verbinding, waardoor klanten alleen contant kunnen betalen.



Hulpverleners in het park erkennen het probleem. EHBO'ers zeggen bijna door hun voorraad water heen te zijn. Ook zouden enkele mensen zijn flauwgevallen.



