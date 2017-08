Belg Belesi atletische aanwinst voor FC Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 18:43 uur

Foto: FC Utrecht

UTRECHT - FC Utrecht heeft zich versterkt met Benis Belesi. De 18-jarige Belg tekent voor twee seizoenen en sluit zich allereerst aan bij Jong FC Utrecht.



"Benis kan in zowel de defensie als op het middenveld uit de voeten", vertelt technisch manager Erik ten Hag op de website van de FC. Hij roemt het atletische vermogen van de Belg. "Hij kan gezien zijn leeftijd nog in FC Utrecht Onder 19 spelen, maar sluit aan bij de trainingsgroep van Jong FC Utrecht. Afhankelijk van zijn ontwikkeling speelt hij aankomend seizoen wedstrijden voor Onder 19 of Jong FC Utrecht."



Belesi komt over van SV Zulte Waregem. Daarvoor maakte hij deel uit van de jeugdacademie van Eendracht Aalst. Zijn contract bevat een optie voor een derde seizoen.



