Fietser gewond bij botsing in Utrecht

UTRECHT - Twee fietsers zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Kanaalweg in Utrecht. Eťn van de betrokkenen raakte daarbij gewond.



Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Balijebrug. De gewonde man was na de botsing nauwelijks aanspreekbaar. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De andere fietser raakte niet ernstig gewond.



De Kanaalweg is wegens onderzoek deels afgesloten geweest, waardoor veel fietsers een stuk moesten omrijden. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.



