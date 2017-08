Shanice: "Ik kan niet meer praten, maar ik hou van Utrecht"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 21:38 uur

UTRECHT - De speelsters van de Oranje Leeuwinnen zijn enorm onder de indruk van de huldiging in Utrecht. Park Lepelenburg was afgeladen vol toen de Europees kampioenen hun overwinning vierden.



Voor de camera van RTV Utrecht toonde keepster Sari van Veenendaal zich uitgelaten. "Dit is echt bizar. Ik woon hier vlakbij. Als je dit dan ziet, zoveel mensen."



"Iedereen heeft er keihard voor gewerkt," aldus de Nieuwegeinse, "maar dat het uiteindelijk zo uitpakt, dat alles klopt en dat je hier Europees Kampioen wordt. Dat is niet te beseffen. Het toernooi was een emotionele rollercoaster, maar dat je het zo af kan sluiten is fantastisch. Mooier dan dit kan het niet worden."



SHANICE

De Utrechtse Shanice van de Sanden was door stemproblemen wat korter van stof. "Ik kan niet meer praten, sorry. Ik hou van Utrecht!" Verder wist ze met hand en gebaar duidelijk te maken dat ze een goed feestje had gehad, dat haar familie heel trots op haar is en dat ze het vanavond wat minder laat maakt.



BURGEMEESTER

Ook Burgemeester Jan van Zanen is trots op het verloop van de huldiging van de Oranje Leeuwinnen. "Het was een enorme operatie, maar prachtig voor Utrecht", stelde hij na de ceremonie in Park Lepelenburg, waar zo'n 12.000 mensen bij aanwezig waren. Langs het water en in de stad stonden nog eens 10.000 tot 12.000 fans.



De burgemeester sprak van een geslaagde dag. De huldiging verliep volgens Van Zanen zonder noemenswaardige incidenten. Een bezoeker kreeg een epileptische aanval. De kritiek dat er te weinig waterpunten zouden zijn, wijst hij van de hand. "Er waren vijf watertaps."



Voor de burgemeester die ook de openingswedstrijd en de match tegen Polen mocht huisvesten, kan het reces nu beginnen. "Ik ben blij dat Utrecht gaststad mocht zijn."



FANS

De negenjarige Senna, in oranje jurk, is samen met haar moeder, zusje (6) en oma naar de stad gekomen. "Wij hebben heel lang aan het water gewacht, maar toen zagen wij de voetbalsters van heel dichtbij voorbij varen. Dat was best cool."



Vooral de grote mensenmassa maakte indruk op het meisje uit Utrecht. "Ik heb nog nooit zoveel mensen gezien." Toch heeft het EK Senna niet kunnen overtuigen. "Ik begin na de vakantie met hockey."



Sommige fans lijken ook in de toekomst grote prestaties te verwachten van het elftal. Een opa en zoon lopen samen weg bij het podium. Het was leuk, concluderen ze. "Over een paar jaar weer."



