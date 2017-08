Wielrenner geschept door auto in Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 20:15 uur

Foto: Keistadnieuws (Foto 1 van 4) Foto: Keistadnieuws (Foto 2 van 4) Foto: Keistadnieuws (Foto 3 van 4) Foto: Keistadnieuws (Foto 4 van 4) ‹ ›

AMERSFOORT - Een wielrenner is vanavond gewond geraakt op de Barneveldseweg in Amersfoort, nadat hij was geschept door een personenauto.



Ambulancepersoneel heeft de wielrenner nagekeken. Hij klaagde over pijn in de rug. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.



De auto raakte bij het ongeval beschadigd, maar de bestuurder bleef ongedeerd. Eén rijbaan is afgesloten geweest voor het verkeer.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht