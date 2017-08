Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding halfblote messentrekker

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 20:52 uur

Foto: ANP

NIEUWEGEIN - De politie heeft vanavond een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding van een agressieve man met blote bast langs de A2 ter hoogte van Nieuwegein. De man dreigde met een mes.



De bewapende man liep rond 19.50 uur langs de Nedereindseweg, vlak bij de snelweg. Politie wilde de man aanhouden, maar hij reageerde aggressief en met veel geschreeuw. Zelfs het waarschuwingsschot leidde niet tot het gewenste effect, aldus een politiewoordvoerder.



Rond 20.15 uur besloten de agenten pepperspray in te zetten. Ook de politiehond was ingeschakeld en kwam in actie. Details over de verdachte zijn nog niet bekend. De man is met bijtwonden naar het ziekenhuis vervoerd.



Het verkeer op de A2 is uit veiligheid even gedeeltelijk stilgelegd. Auto's moesten allemaal over één rijbaan.



