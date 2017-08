Vier vragen aan de nieuwe FC Utrecht-spits Lukas Görtler

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 06:00 uur

UTRECHT/MAARSSEN - Lukas Görtler speelde gistermiddag voor het eerst in het shirt van FC Utrecht. In het geheime oefenduel tegen FC Twente deed hij 70 minuten mee.



Verslaggever René van den Berg voelde de Duitse spits na de wedstrijd in zijn moederstaal aan de tand. Vier vragen aan de nieuwe aanwinst.



HOE WAS DE EERSTE KEER GALGENWAARD?

"Cool. Alleen jammer dat er nog geen fans bij waren. Ik denk dat het een goede test was met het oog op vrijdag."



BEN JE FIT VOOR ADO UIT, KOMENDE VRIJDAG?

"Voor mijn gevoel ben ik topfit en klaar om te starten. Ik heb alleen nog geen wedstrijd van negentig minuten gespeeld. Het is dus aan de trainer of hij me opstelt."



HOE BEVALT DE NIEUWE SPEELSTIJL?

"Het is een lastige tactiek als je het niet begrijpt, maar als je weet wat je opdracht is werkt het erg goed. Bij andere systemen hangt het meer van toeval af. Hier is alles gepland. Bij veel situaties staat precies vast wat je moet doen. Het systeem is misschien iets anders dan ik gewend ben, maar de filosofie is hetzelfde. Dat je de bal wil hebben, dat je wil voetballen, dat je druk wil zetten op de bal. Ik heb al een jaar met de trainer gewerkt en verwacht dus dat ik het spelletje snel door zal hebben."



WAAR GA JE WONEN?

"Ik heb een woning gevonden in Maarssen. Ik kan er deze week nog in. Dat is belangrijk, dat ik niet in een hotel woon, maar zelf koken kan."



