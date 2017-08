Auto in Utrecht door vlammen verwoest

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 06:23 uur

Foto: 112 Media Utrecht

UTRECHT - In Utrecht is vannacht een auto volledig uitgebrand. De Volkswagen stond geparkeerd op de 't Goylaan in de wijk Hoograven.



De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon de auto niet meer redden. Het wrak is door een berger meegenomen.



Het lijkt erop dat de brand is aangestoken. De politie heeft een onderzoek ingesteld.



