Utrechter opgepakt in groot Australisch drugsonderzoek

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 10:36 uur

Partijen drugs die eerder in Nederland zijn onderschept. Foto: Openbaar Ministerie (Bewerking door RTV Utrecht)

UTRECHT - De politie heeft op verzoek van AustraliŽ een 33-jarige Utrechter opgepakt. Hij en een 47-jarige medeverdachte uit Huizen worden verdacht van het leveren van drugs voor de internationale handel. De afgelopen weken onderschepte de Nederlandse politie al enorme partijen harddrugs, die het tweetal zou hebben verstuurd.



De verdachten kwamen naar voren in een groot Australisch drugsonderzoek onder de naam 'Operation Veyda'. De autoriteiten onderzoeken een criminele organisatie met vertakkingen in meerdere landen. Ook in AustraliŽ en Dubai zijn mensen gearresteerd en huizen doorzocht.



Tussen eind mei en half juli is bijna duizend kilo MDMA, 116 kilo cocaÔne en 15 kilo crystal methamfetamine door de Nederlandse politie onderschept en in beslag genomen. De drugs waren onderweg naar AustraliŽ.



De Utrechter had thuis biljetten van 500 euro verstopt. De man uit Huizen had hasj in huis liggen.



