Vianen moet van rechter om tafel met Niemans Beton

dinsdag 8 augustus 2017, 10:44 uur

Foto: RTV Utrecht

VIANEN - Het Gerechtshof in Den Haag heeft vandaag besloten dat de gemeente Vianen opnieuw rond de tafel moet met Niemans Beton. De twee hebben al 41 jaar ruzie over een schadevergoeding.



De zaak speelt sinds 1976 en draait om een stukje grond op het Vianense bedrijventerrein De Hagen. Niemans Beton wilde dat stukje grond graag hebben.



RUZIE

Het bedrijf ruilde het voor een stuk grond op De Biezen in Vianen, dat ze in hun bezit hadden. Maar uiteindelijk kreeg de fabriek in betonnen heipalen het gewilde stukje grond in De Hagen niet.



Daardoor konden ze niet uitbreiden en leed het bedrijf verlies. Sindsdien hebben de familie Niemans en de gemeente Vianen ruzie. En die ruzie wordt al 35 voor de rechter uitgevochten. Daarmee is het een van de langstlopende rechtszaken in Nederland.



PROCEDEREN

Het bedrijf Niemans Beton bestaat niet meer, maar de eigenaren van destijds procederen nog steeds. Eerder al betaalde Vianen een deel van de schade, de ruzie gaat nu over hoe hoog het restbedrag moet zijn.



De rechtsopvolger van Niemans Beton eist minimaal ? 40 miljoen, de gemeente Vianen wil niet meer dan anderhalf miljoen bijbetalen.



ONDERHANDELEN

Het Gerechtshof in Den Haag heeft vandaag bepaald dat de partijen op 23 oktober worden uitgenodigd om te verschijnen. De rechters zullen dan aangeven in welke richting het vonnis zal gaan.



En vervolgens worden de partijen uitgenodigd om te schikken, dat wil zeggen dat ze moeten onderhandelen om tot een vergelijk te komen. Het Gerechtshof heeft nog niet laten weten hoe hoog zij denken dat de schadevergoeding moet zijn.



Het vonnis is zo vers dat noch de gemeente, noch de advocaat van Niemans Beton kon reageren.





