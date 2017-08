Kortsluiting oorzaak van brand Utrechts bordeel

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 10:16 uur

Foto: Sem van der Wal

UTRECHT - De brand die vannacht veel schade veroorzaakte aan een pand in de Utrechtse binnenstad is ontstaan door kortsluiting. Volgens de politie ging er iets mis met de elektriciteit tussen het hotdog-restaurant op de begane grond en het bordeel dat erboven gevestigd is.



De brandweer brak meerdere deuren aan de Voorstraat open om het vuur te blussen. Omwonenden klaagden vannacht over de stank en de rook die de brand veroorzaakte.



HUISRAAD

Inmiddels zijn schoonmakers druk bezig om de ravage op te ruimen. Huisraad dat uit het beschadigde sekshuis is gehaald is afgevoerd door vrachtwagens. Een medewerkster die aan de overkant stond toe te kijken wist vanmorgen nog niet hoe de brand was ontstaan. "We zijn vooral heel erg geschrokken allemaal", zegt ze zichtbaar aangeslagen.



Het hotdog-restaurant verwacht vanmiddag weer de deuren te kunnen openen. "We zijn direct gekomen om de schade op te nemen", zegt een van de eigenaren. "Op dit moment ziet het er goed uit voor ons. Het is binnen wel nat, maar er wordt nu met een team schoongemaakt."



GEEN HINDER

Winkeliers van de omliggende panden zeggen geen hinder te hebben gehad van de brand. Een medewerker van de naastgelegen kapperszaak wist zelfs niets van de nachtelijke commotie. "Wij zijn vannacht niet gebeld, dus wij hoorden het pas vanmorgen. Bij ons is er gelukkig geen schade. Natuurlijk is het wel het nieuws van de dag, zo naast de deur."



