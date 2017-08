Dreigende Nieuwegeiner overgedragen aan crisisdienst

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 12:16 uur

Foto: Koen Laureij

NIEUWEGEIN - De man die gisteravond in Nieuwegein dreigend met een mes rondliep is overgedragen aan de crisisdienst. Volgens de politie lijkt het erop dat hij onder invloed van verdovende middelen was.



De 29-jarige Nieuwegeiner werd overmeesterd nadat hij in de buurt van de A2 amok had gemaakt. De politie loste zelfs een waarschuwingsschot om hem tot bedaren te krijgen. Uiteindelijk moesten er pepperspray en een paar stevige happen van een politiehond aan te pas komen.



De man werd in het ziekenhuis aan beetwonden in zijn been behandeld. Daarna werd hij naar het politiebureau gebracht. Op de plaats waar hij werd aangehouden is een mes gevonden.



