Opruimbeurt voor Park Lepelenburg na huldiging

UTRECHT - Oranje-attributen, lege flessen en andere rotzooi. Het lag er allemaal, maar Park Lepelenburg is inmiddels weer schoon. Er is niks meer terug te vinden dat doet denken aan de huldiging van de Oranje Leeuwinnen.



Het park was gisteravond afgeladen vol. Er waren bijna 24.000 fans naar Utrecht gekomen. Ook was alles live te volgen op tv en Facebook.



Volgens Susanne Canisius van Utrecht Marketing heeft de stad zich echt op de kaart gezet. "Een buitenlandse journalist zei: wauw, wat een sfeer. Het hele land komt hier samen om het te vieren. Dus dat is iets heel moois", aldus de citymarketeer.



Loco-burgemeester Jeroen Kreijkamp is het met haar eens. "Ik vond het een fantastisch feest. Dat merkte je echt aan het sfeertje dat in en om het park was. Zo veel mensen hebben genoten van die prachtige huldiging. Het was een fantastisch publiek van jong en oud. Iedereen uit de stad, de omgeving, uit het land was op deze huldiging afgekomen", aldus Kreijkamp vanochtend op Radio M Utrecht.



LOCATIE

Vooraf was er veel te doen over de locatie. Een tocht over de grachten of een huldiging op de Neude zou volgens sommigen toepasselijker zijn. Kreijkamp is na afloop toch blij dat er voor Park Lepelenburg is gekozen.



"Dit is een unieke locatie voor de stad, wij hebben er ook de ploegenpresentatie voor de Tour de France gedaan. Nu konden we op hele korte termijn deze huldiging organiseren en dat is echt een groot compliment aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt", aldus de loco-burgemeester.



Canisius: "Na de Tour was het juist niet klaar. Men is alleen maar meer enthousiaster naar Utrecht aan het komen om onze Domstad te bekijken."



IJSSELSTEIN

Als het aan de gemeente IJsselstein ligt, komt er binnenkort ook nog een huldiging voor Oranje-ster Shanice van de Sanden. De voetbalster is daar geboren.



