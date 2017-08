Fanclub FC Utrecht druk met regelen visa voor Rusland

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 14:19 uur

UTRECHT - Supporters van FC Utrecht die overwegen de uitwedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg bij te wonen, moeten uiterlijk zaterdag beslissen.



De heenwedstrijd van volgende week woensdag afwachten is geen optie: de supportersvereniging kan dan niet meer op tijd een visum regelen.



Siege Postuma van de supportersvereniging is er deze dagen fulltime mee bezig. "Ik krijg de hele dag telefoontjes van mensen die vragen hebben over de reis."



VISUM

De trip naar Zenit Sint-Petersburg is nog een stuk lastiger dan die naar Lech Poznan. Een visum regelen voor Rusland is namelijk best lastig. Maar Postuma garandeert dat iedereen die zich uiterlijk zaterdag meldt een visum kan krijgen.



De fanclub heeft iemand ingeschakeld die alle visa regelt. "En we zorgen ook voor een directe vlucht, een goed hotel en vervoer van en naar de luchthaven."



INFOBIJEENKOMST

Aanstaande zaterdag is in de kantine van VV De Meern de tweede en laatste informatiebijeenkomst voor fans het Europa League-duel in Rusland willen bijwonen.



Op de vorige bijeenkomst kwamen zo'n dertig fans af. Twintig daarvan hebben een visum aangevraagd. Mogelijk zijn er ook fans die op eigen houtje hun reis regelen.



Volgens Postuma heeft FC Utrecht beloofd alle wedstrijdtickets te betalen voor de uitfans. Een woordvoerder van de club kan die geste nog niet bevestigen.



MEGASTADION

Hoeveel tickets er precies beschikbaar zijn voor FC Utrecht-fans, is nog niet bekend. Maar aan de capaciteit van het stadion zal het niet liggen: in het fonkelnieuwe Krestovsky-stadion is plek voor ruim 64.000 fans. De arena zal ook gebruikt worden tijdens het WK 2018.



Omdat FC Utrecht aanvankelijk volgende week uit in Rusland zou spelen, zijn er mogelijk fans die al een vliegticket hebben gekocht. Nu duidelijk is dat de eerste wedstrijd in de Galgenwaard is, kunnen gedupeerden zich melden bij FC Utrecht.



"We gaan dan proberen in samenspraak met Zenit tot een passende oplossing te komen", zegt de woordvoerder van FC Utrecht.



