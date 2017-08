Zwembond na verdrinkingsdood Syriër (16): 'Geef statushouders zwemles'

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 13:55 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Statushouders in Nederland moeten allemaal op zwemles. Dat zegt de Nederlandse Zwembond in reactie op de verdrinkingsdood van een Syrische jongen van 16 in een buitenzwembad in Venlo. Het geval lijkt op de dood van het Syrische meisje Salam, die bijna twee jaar geleden overleed tijdens het schoolzwemmen in Rhenen.



Waarschijnlijk had de Syrische jongen in Venlo ook geen zwemdiploma, net als Salam. Salam werd na een zwemles levenloos op de bodem van het zwembad aangetroffen. Omdat drie badmeesters onvoldoende zouden hebben opgelet, kregen zij van de rechter een werkstraf opgelegd van 60 uur.



De Nederlandse Zwembond roept op om statushouders op zwemles te sturen en beter te informeren over de gevaren van water. Volgens Alice Schols van de KNZB vergissen statushouders zich vaak in de risico's die zwemmen met zich mee brengt: "Bijna alle Nederlanders kunnen zwemmen en als het mooi weer is gaan we recreŽren en ziet het er heel makkelijk uit. Ze denken dan: 'Nou. Iedereen kan zwemmen dus wij kunnen het ook wel.' Dus het ligt ook heel veel aan de informatievoorziening dat zwemmen gevaarlijk kan zijn."



In Nederland doen veel ouders hun kind op zwemles als ze vier of vijf jaar zijn, stelt de zwembond. Bij ouders van niet-westerse afkomst gebeurt dat later. De zwembond wijst er ook op dat in veel gemeenten het schoolzwemmen is afgeschaft.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht