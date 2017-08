Wu Wen en Xing Ya krijgen mogelijk pandababy's

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 15:11 uur

Xing Ya met zijn verjaardagstaart. Foto: ANP

RHENEN - Wu Wen is schijndrachtig. Als haar Rhenense pandabuurman Xing Ya ook zover is, zou het zomaar eens kunnen dat er binnenkort een pandababy rondloopt in het Ouwehands.



De schijndracht betekent dat Wu Wen klaar is om zich voort te planten. Maar of het al daadwerkelijk zo is, wordt nog onderzocht.



"Vandaag gaat een hele rits urine die we hebben afgenomen naar het laboratorium", zegt verzorger Josť Kok tegen Radio M Utrecht.



Als de Chinese panda inderdaad vruchtbaar is, is het wachten op Xing Ya. "Als die zover is zouden we kunnen gaan kijken of we ze aan elkaar kunnen introduceren en dan is het misschien wel mogelijk dat we jongen krijgen."



JARIG

Vandaag was opnieuw veel pers aanwezig in de Rhenense dierentuin: de panda's vierden namelijk hun verjaardag. Wu Wen en Xing Ya kregen bamboe met honing en een taart.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht