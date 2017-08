Sneijder gepresenteerd bij Nice: "Ik wilde in Europa blijven"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 15:41 uur

Sneijder in zijn nieuwe shirt. Foto: EPA

UTRECHT - Wesley Sneijder is vanmiddag gepresenteerd bij zijn nieuwe club Nice. De 33-jarige Utrechter poseerde trots in het shirt van de Zuid-Franse club.



"Er kwam van alles voorbij", vertelt Sneijder aan de NOS over zijn zoektocht naar een nieuwe club. "Veel aanbiedingen waren ver weg, maar ik wilde in Europa blijven en op een niveau spelen waarop ik thuishoor."



ORANJE

Zijn beslissing om niet voor het grote geld te kiezen in landen als Amerika of China heeft deels met Oranje te maken. "Als je ver weg zit, ben je van de kaart verdwenen. Maar dat is niet de hoofdreden geweest."



JETSET

Met Nice kiest hij voor een mondaine stad met veel jetset. "Ik ben niet zo jetsetterig, hoor. Dat stempel krijg je al snel. Dat is ook niet het belangrijkste geweest in mijn keuze. Ik had heel veel mooie plekken voor het uitkiezen."



FC UTRECHT

Een transfer naar FC Utrecht leek ook even tot de mogelijkheden te behoren. Dat ging uiteindelijk niet door. Volgens clubeigenaar Van Seumeren was zijn salaris simpelweg niet op te hoesten.



Nice werd vorig seizoen derde in de Franse competitie, achter AS Monaco en Paris Saint-Germain. In de voorronde van de Champions League rekende Nice vorige week af met Ajax, nu volgt een tweeluik tegen Napoli.



LOOPBAAN SNEIJDER

Nice is de vijfde club van Sneijder, na Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray. Bij die laatste club werd onlangs zijn contract verscheurd. Sinds kort is Sneijder ook recordinternational met 131 caps.



