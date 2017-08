Advocaat: Verdachte van dood Lindsey Ngo (11) wil praten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 15:45 uur

Foto: Keistadnieuws I Politie

AMERSFOORT - De vrouw die verdacht wordt van de moord op haar halfzusje, de 11-jarige Lindsey Ngo uit Amersfoort, zal in de zaak een verklaring afleggen. Dat onthulde de advocaat van de vrouw vandaag in de rechtbank in Utrecht.



De 28-jarige Thi H. wil volgens de advocaat haar kant van het verhaal vertellen. "Dat zal veel zijn," aldus de advocaat. De vrouw was vandaag niet aanwezig bij de regiezitting in haar zaak.



Het Openbaar Ministerie beschuldigt Thi H. van moord op haar halfzus. De vrouw zou begin dit jaar brand hebben gesticht in een woning aan de Gounodstraat in Amersfoort terwijl Lindsey boven lag te slapen. Het meisje overleefde de brand niet. In de woning was ook een oudere zus van Lindsey aanwezig, zij kon op tijd aan de vlammen ontkomen. Vandaag was een regiezitting tegen de verdachte.



Thi H. zou brand hebben gesticht in de woning omdat zij boos was op haar moeder en zou dit in de gevangenis ook al tegen een politie-informant hebben toegegeven. Volgens haar advocaat heeft H. last van paranoïde of schizofrene waanbeelden. Mogelijk is zij ontoerekeningsvatbaar. Op dit moment wordt de vrouw onderzocht in het Pieter Baan Centrum, daarna gaat ze terug naar de gevangenis.



MOORD

Het Openbaar Ministerie beschuldigt H. van moord op Lindsey Ngo en vindt dus blijkbaar dat er in dit geval sprake is van voorbedachte rade. De hoogste straf voor moord is levenslang of, als het om een tijdelijke straf gaat, maximaal 30 jaar. Bij doodslag, waarbij wordt uitgegaan van opzet maar geen voorbedachte rade, is de hoogste straf 15 jaar.



DONERZAAK

De brand van dit jaar is niet de enige waaraan de verdachte door het Openbaar Ministerie wordt gelinkt. Zij zou eerder ook bij een dönerzaak brand hebben gesticht. De moeder woonde op dat moment samen met haar kinderen boven de eetgelegenheid. Ook zou de auto van de moeder door de vrouw zijn aangestoken.



INHOUDELIJKE ZITTING

Vandaag was een pro-formazitting, waarbij nog niet in detail wordt ingegaan op de zaak. Dat zal wel gebeuren bij de inhoudelijke zitting op dinsdag 31 oktober. Dan zal de verdachte waarschijnlijk dus ook een verklaring afleggen. Tot die tijd blijft ze vastzitten.



