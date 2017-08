Zorgcomplex Bunschoten zoekt weegschaal voor mini-Jumbo

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 16:11 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Zorg- en wooncentrum De Haven heeft een eigen mini-Jumbo. Maar om de net-geopende winkel wat meer sfeer te geven, is het centrum op zoek naar een oude weegschaal.



De supermarkt is van de Jumbo en wordt gerund door vrijwilligers. De winkel is gerealiseerd zodat mensen weer ervaren wat het is om boodschappen te doen.



ONTMOETINGSPLEK

Ook moet het een plek worden waar bewoners een praatje kunnen maken en zo nieuwe sociale contacten kunnen opdoen. "Even weg van de kamer", aldus initiatiefnemer Martin Noordegraaf.



Deze Jumbo is één van de kleinste vestigingen van Nederland.



