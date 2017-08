Houtenaar blijft vastzitten voor pindakaaspotten met MDMA erin

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 16:08 uur

Detail van een envelop waarin de MDMA zat. Foto: Politie.nl

HOUTEN - Houtenaar Thijs V. blijft voorlopig vastzitten op verdenking van drugshandel door de verkoop van pindakaaspotten en enveloppen met daarin de partydrug MDMA. Dinsdag was de pro-formazitting in de zaak tegen de man. Ook het voorarrest van medeverdachte Mike W. uit Muiden werd verlengd.



Advocaat Willem Jan Ausma verdedigt de 23-jarige Houtenaar Thijs V. Volgens hem wist zijn cliŽnt niets van de MDMA af. De Houtenaar dacht volgens Ausma dat hij voedingssupplementen zou gaan verkopen.



De twee verdachten werden in februari in Houten opgepakt. Toen de politie hun auto en enkele woningen doorzocht werd twee kilo MDMA gevonden dat verpakt zat in potten pindakaas en enveloppen. Agenten troffen onder meer een verjaardagskaart met MDMA en pindakaaspotten met MDMA-kristallen erin aan. De politie denkt dat de mannen de online bestelde drugs per post naar het buitenland verstuurden.



Advocaat Ausma probeerde dinsdag tevergeefs om zijn cliŽnt op vrije voeten te krijgen in afwachting van de inhoudelijke zitting. Hij deed daarbij een beroep op de jonge leeftijd van de verdachten: "Het zijn beide schoolgaande jongens en het schooljaar begint weer. Als je ze langer laat zitten dan wordt voor een groot deel ook hun toekomst verknald. Dus da's een afweging tussen de persoonlijke belangen en de belangen die de officier heeft. En die heeft de rechtbank in het nadeel van beide verdachte afgewogen."



De zaak wordt dinsdag 3 oktober voortgezet. Dan wordt ook de strafeis verwacht.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht