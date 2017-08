Politie zoekt vier inbrekers na kraak in Leersum

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 15:48 uur

Foto: RTV Utrecht

LEERSUM - De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak in een winkel in de nacht van maandag op dinsdag. Vier mannen zouden na de kraak op de Rijksstraatweg in Leersum op twee scooters zijn weggereden in de richting van Doorn.



Agenten hebben in de omgeving nog gezocht naar de verdachten, maar er werd niemand gevonden.



Bij de winkel was een raam opengebroken. Meerdere sieraden bleken te zijn gestolen.



