Auto vol gestolen spullen rijdt verkeerde kant op

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 17:53 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

AMERSFOORT - In Amersfoort zijn maandagavond twee mannen aangehouden omdat zij spullen in hun auto hadden liggen die waarschijnlijk gestolen waren. Ze vielen op omdat ze met hun auto de verkeerde kant op reden op de Westsingel.



Een surveillerende agent zag de auto tegen de richting in rijden op de Westsingel en besloot de wagen even te controleren op een parkeerterrein. Twee van de drie inzittenden gingen er daarop vandoor. Eťn wist te ontsnappen. Twee mannen werden aangehouden.



De bagageruimte van de auto bleek vol te liggen met waarschijnlijk gestolen drogisterij-artikelen. De twee mannen die zijn aangehouden, zijn 18 en 41 jaar oud en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht