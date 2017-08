Automobilist eindigt in Amersfoortse sloot

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 20:02 uur

Foto: AS Media

AMERSFOORT - In Amersfoort is dinsdagavond rond 19.00 uur een auto een sloot naast de Heideweg in gereden.



De bestuurder van de auto raakte van de weg, botste tegen een boom en eindigde in het water. De automobilist is ter plaatse gecontroleerd door het personeel van de ambulance en naar het ziekenhuis gebracht.



Het verkeer op de Heideweg had niet veel last van het ongeluk en kon gewoon doorrijden.



