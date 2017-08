Illegale wietkwekerijen: 'een risicootje, maar best wel lucratief'

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 05:30 uur

Agenten vorig jaar in een hennepkwekerij in Zeist. Foto: Menno Bausch

PROVINCIE UTRECHT - Er gaat bijna geen dag voorbij of er wordt ergens een hennepkwekerij opgerold. Ook bij ons in de provincie. Maar hoe rendabel is dat eigenlijk, die illegale handel in hasj en wiet? Behoorlijk, vertellen deskundigen aan RTV Utrecht.



Vier mannen uit Soesterberg staan vandaag voor de rechter omdat ze volgens het OM een kwekerij met 400 planten hadden. Volgens cannabiskenner Jan van Piekeren kun je met de opbrengsten daarvan een flinke auto kopen.



MISDAAD LOONT

"Als je niet gepakt wordt, loont het dus wel", zegt Van Piekeren. "Ga er maar vanuit dat een kilo wiet bij de shop tussen de 4.000 en 5.500 euro kost."



PAKKANS

Als je niet gepakt wordt dus. De vier Soesterbergers liepen tegen de lamp, maar veel collega's ontspringen de dans. Volgens advocaat Willem Jan Ausma zijn het meestal toevalstreffers waardoor de politie kwekerijen op het spoor komt: "Klachten van buren, geur of een melding van een elektriciteitsbedrijf dat heel veel verbruik ziet. Maar in de regel is het kennelijk nog steeds lucratief en is het risico laag."



STRAF

En als je dan al gepakt wordt, dan is de straf volgens Ausma nog best wel laag. "Bij een kamertje met tientallen of ruim honderd plantjes zit je allemaal nog in de categorie werkstraf. Pas bij een grote loods of de tweede of derde keer dat je wordt gepakt, ga je een aantal maanden de gevangenis in."



LOCATIE

Het lijkt een trend te zijn dat hennepkwekerijen steeds vaker worden opgerold in kleine dorpen, en niet in de grote stad. "Daar is ruimte en zie je mensen op afstand aankomen", zegt Van Piekeren.



Over de eeuwige legaliserings-discussie bij softdrugs zijn Ausma en Van Piekeren het eens: doen. In ieder geval krijgt de rechter het dan een stuk minder druk met allerlei wietkwekerijzaken.



