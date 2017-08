Arrestatieteam wekt raadslid: 'Fietsbatterij lijkt op bom'

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 21:43 uur

Foto: Gemeente Utrecht

UTRECHT - Het Utrechtse raadslid André van Schie is op vakantie door een Engels arrestatieteam wakkergemaakt omdat gevreesd werd dat de VVD'er een terrorist zou zijn. Het personeel bij een hotel in Cambridge, waar het raadslid op fietsvakantie was, had de batterij van zijn elektrische fiets aangezien voor een bom.



Van Schie bevestigt tegen RTV Utrecht het verhaal dat eerder in het AD stond. Hij had voor het slapen gaan de batterij van zijn elektrische fiets in een tas gedaan en die op de gang in een oplader gestopt. Vervolgens was hij gaan slapen. Maar niet lang: "Ik werd een uurtje later uit mijn bed getrommeld door een paar hele stoere Engelse dienders, die waren opgetrommeld door het hotelmanagement die het maar een verdacht pakketje vonden, die fietsbatterij van mij."



Het ging volgens Van Schie ook niet om een bezoekje van de wijkagent: "Dat waren van die hele stoere mannen met zware wapens en volle bepakkingen. Als je even de tijd krijgt om erover na te denken dan is het behoorlijk angstig volk. Maar terecht natuurlijk."



KNIPPEREND LICHTJE

Van Schie kon al snel in zijn boxershort aan de agenten uitleggen dat van een bom geen sprake was. Hoewel hij het niemand kwalijk kan nemen dat daaraan werd gedacht: "De batterij zat in mijn tas, met de draden voor de oplader eruit en in een stopcontact en dat gloeit een beetje én als hij oplaadt knippert er een lichtje. En ze zagen ook een busje Teflon om de ketting te smeren. Het zag er allemaal best verdacht uit, moet ik ook toegeven. Geen moment bij stilgestaan."



LESJE GELEERD

Alles is uiteindelijk dus goed afgelopen maar Van Schie heeft zijn les wel geleerd: "Zomaar een pakketje op de gang zetten, is er niet meer bij, zorg dat je je spullen bij je houdt." Het raadslid heeft dan ook nog een tip voor andere mensen met een elektrische fiets: "Op vakantie: wees voorzichtig met je fietslader, want daar zijn ze in het buitenland niet aan gewend."



DRIE KEER PECH

Van Schie gaat nu door met zijn fietsvakantie. Die zit overigens vol tegenslagen: niet alleen had de VVD'er slecht weer en werd hij bijna in de boeien geslagen door een antiterreurteam, eerder had hij ook nog eens een lekke band.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht