Utrechtse Mariastraat dicht, politie praat met persoon op dak

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: dinsdag 8 augustus 2017, 23:53 uur

Hulpdiensten in paraatheid gebracht Foto: Sem van der Wal

UTRECHT - De politie heeft de Mariastraat in de binnenstad van Utrecht afgesloten, omdat iemand dreigt van een dak te springen. Mensen die in omliggende cafés zitten, wordt gevraagd binnen te blijven.



Volgens de politie ter plaatse is een onderhandelaar in gesprek gegaan met de man of vrouw. Brandweer- en ambulancemedewerkers staan paraat.



Wat het motief is van deze persoon, is onduidelijk.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht