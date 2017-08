Arrestatie na zwaar verkeersongeluk Hoogland

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 01:01 uur

Ravage na crash in Hoogland Foto: AS Media

HOOGLAND - Bij een ongeluk in Hoogland is een bestuurder zwaargewond geraakt.



Op de Bunschoterstraat botsten twee auto's op elkaar. Een auto kwam tot stilstand tegen een verkeerslicht. De bestuurder raakte bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. De bestuurder van de andere auto is aangehouden.



Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.













