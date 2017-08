Afspraken over schone eieren van geblokkeerde bedrijven

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 06:16 uur

PROVINCIE UTRECHT - De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Landelijke Vakbond Pluimveehouders (LVP) willen vandaag afspraken maken over de omgang met schone eieren en niet-besmette kippen van geblokkeerde bedrijven.



De pluimveehouders zitten te springen om die afspraken. Dat heeft Hennie de Haan van de LVP gisteravond in Barneveld gezegd.



VLOTTER

Volgens De Haan is het hoog tijd dat de 'eierstroom' weer op gang komt. "De crisis duurt nu al twee weken. Pluimveehouders die meer stallen hebben weten nog steeds niet wat ze moeten doen als een stalbesmet is met fipronil en de andere stallen niet. Toezichthouders zijn ook niet eenduidig. Het moet nu echt vlotter gaan."



De NVWA en de LVP waren gisteren op een door de gemeente Barneveld en landbouworganisatie LTO georganiseerde bijeenkomst voor pluimveehouders. Daar kwamen ongeveer driehonderd boeren op af.



UITERSTE BEST

Volgens kippenboer Jacco Wisserhof uit Rhenen staat het water msommige collega's al "boven de lippen". "We moeten met zijn allen ons uiterste best doen om dit te boven te komen."



LTO benadrukt dat er hard gewerkt moet wordençaan de imagoschade die de Nederlandse eiersector heeft opgelopen. "We moeten zo snel mogelijk weer een onbesproken product leveren in binnen- en buitenland."



In de provincie Utrecht staan zeker twaalf pluimveebedrijven die door de NVWA gesloten zijn.



