UMC Utrecht heeft primeur biologische hartklep

UTRECHT - Het UMC Utrecht heeft voor het eerst een patiŽnt voorzien van een biologische hartklep. Volgens het academische ziekenhuis is er sprake van een primeur.



"Deze klep is een doorbraak voor de chirurgische behandeling van mhartklepafwijkingen, met name voor mensen met een actieve levensstijl", zegt hartchirurg Willem Suyker, die de operatie heeft uitgevoerd.



De hartklep is gemaakt van weefsel van een rund. Het is bewerkt met een nieuwe conserveringsmethode, waardoor de klep langer meegaat en de kans op vervolgoperaties wordt verminderd. Ook hoeft de patiŽnt

geen bloedverdunners te slikken, wat vooral gunstig is voor jonge vrouwelijke patiŽnten die zwanger willen worden.



De ontvanger van de eerste biologische hartklep is de 26-jarige Kiki Bleeker, een fanatieke amazone die ambities heeft om binnen het Nederlands team dressuur te rijden.



