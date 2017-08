Ondernemer verhuurt verkochte legakkers Vinkeveense Plassen

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: woensdag 9 augustus 2017, 07:49 uur

Niet de legakkers die verhuurd worden. Foto: RTV Utrecht

VINKEVEEN - Een ondernemer heeft vier legakkers in de Vinkeveense Plassen opgedeeld en te huur gezet. Het gaat nu in totaal om 35 kleine eilandjes.



Vier maanden geleden verkocht het recreatieschap 38 legakkers. Volgens de ondernemer waren de meeste legakkers veel te groot voor één gebruiker. "Zo ontstond het idee om te focussen op de langste legakkers en die opnieuw te verkavelen in courante eilandjes", zegt hij. Hij kocht uiteindelijk vier legakkers, die samen zeshonderd meter lang zijn.



HONDERD EURO

De opgedeelde eilanden worden verhuurd, omdat ze pas in 2020 weer in de verkoop mogen. Het minst dure eilandje is te huur voor honderd euro per jaar. "Een herkansing voor de vele gegadigden die toen achter het net visten, om alsnog een klein paradijsje te bemachtigen."



Het recreatieschap, een samenwerking van de gemeente Amsterdam, de gemeente De Ronde Venen en de Provincie Utrecht, heeft de eilandjes verkocht omdat het onderhoud te duur werd. De hoop is dat nieuwe eigenaren zorgen dat de eilandjes niet verdwijnen.



OMSTREDEN

De verkoop van de legakkers is omstreden. Natuurorganisaties vrezen dat particulieren niet genoeg aan onderhoud zullen doen. Bovendien willen veel van hen een huisje op de eilandjes neerzetten.



De ondernemer organiseert eind deze maand een bijeenkomst voor potentiële huurders.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht